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По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (27,033 млн и 42,728 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (33 и 44), максимальный курс продажи доллара 25,55 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,35-25,36 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 77 активные заявки по доллару на сумму более 69,711 млн грн, которые распределились следующим образом:
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
25,3500 – 10 000
25,4000 – 5 000
25,4000 – 50 000
25,4000 – 2 500
25,4300 – 100 000
25,4300 – 100 000
25,4500 – 15 000
25,4500 – 5 000
25,4500 – 10 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,4724 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,3425 грн
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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