По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (27,033 млн и 42,728 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (33 и 44), максимальный курс продажи доллара 25,55 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,35-25,36 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 77 активные заявки по доллару на сумму более 69,711 млн грн, которые распределились следующим образом:

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:25,4300 – 5 00025,4100 – 120 00025,4000 – 20 00025,4000 – 35 00025,3800 – 111 00025,3800 – 35 00025,3700 – 30 00025,3700 – 30 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

25,3500 – 10 000

25,4000 – 5 000

25,4000 – 50 000

25,4000 – 2 500

25,4300 – 100 000

25,4300 – 100 000

25,4500 – 15 000

25,4500 – 5 000

25,4500 – 10 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,4724 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,3425 грн

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.