Киевстар опубликовал финотчеты: доход составляет 66 грн с абонента

Доход оператора “Киевстар” за первое полугодие 2019 составил 10,75 миллиарда гривен, что на 22,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба телеком-оператора.

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Это обусловлено увеличением на 77% доходов от мобильного интернета. Рост доходов в этом сегменте обусловлен более активным использованием абонентами услуг мобильной передачи данных.

По сравнению со 2 кварталом 2018 г. количество абонентов Киевстар, которые пользуются мобильным интернетом, выросло на 16%, а использование дата-трафика – на 85%.

Использование услуг голосовой связи практически не изменилось, и во 2 квартале 2019 года, в среднем, использовано 571 мин на абонента. При этом средний доход от абонента (ARPU) составил 66 грн, или на 27% больше, чем во 2 кв. 2018 года.

Количество абонентов, использующих фиксированный интернет, достигло почти 1 млн.

Абонентская база во 2 квартале 2019 года составляет 26,2 млн.