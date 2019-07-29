0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 117 0

Киевстар опубликовал финотчеты: доход составляет 66 грн с абонента

Киевстар опубликовал финотчеты: доход составляет 66 грн с абонента

Доход оператора “Киевстар” за первое полугодие 2019 составил 10,75 миллиарда гривен, что на 22,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба телеком-оператора.

Читайте также: Huawei обеспечит метро Киева 4G-покрытием

Это обусловлено увеличением на 77% доходов от мобильного интернета. Рост доходов в этом сегменте обусловлен более активным использованием абонентами услуг мобильной передачи данных.

По сравнению со 2 кварталом 2018 г. количество абонентов Киевстар, которые пользуются мобильным интернетом, выросло на 16%, а использование дата-трафика – на 85%.

Использование услуг голосовой связи практически не изменилось, и во 2 квартале 2019 года, в среднем, использовано 571 мин на абонента. При этом средний доход от абонента (ARPU) составил 66 грн, или на 27% больше, чем во 2 кв. 2018 года.

Количество абонентов, использующих фиксированный интернет, достигло почти 1 млн.

Абонентская база во 2 квартале 2019 года составляет 26,2 млн.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.