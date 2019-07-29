Назван самый неожиданный штраф, который может получить водитель

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Зимой это уже обычная практика: включить двигатель, затем отопление и оставить машину, пока она не нагреется должным образом. Летом всё чаще прибегают к тому же методу с кондиционером, но в Европе есть закон, который запрещает автомобилям стоять с заведенным двигателем.
Температуру свыше 35 градусов вообще выдержать, находясь в салоне, невозможно. По крайней мере, первые несколько минут, пока из кондиционера не начнёт дуть прохладный воздух. Чтобы сразу сесть в охлаждённый автомобиль, многие водители заводят двигатель перед тем, как сесть внутрь, включают кондиционер и ждут. Однако же это не только неоправданный вред окружающей среде, но и нарушение нормативных требований.
Пункт 30 Закона о дорожном движении гласит: «При использовании транспортных средств запрещается производить излишний шум и выхлопные газы, которых можно избежать, и, в частности, запрещается излишне эксплуатировать двигатели и слишком громко хлопать дверьми транспортного средства».
То есть любой, кто запускает двигатель стационарного транспортного средства только для того, чтобы нагреть или охладить автомобиль, теоретически нарушает закон. Штраф за такое правонарушение составляет 10 евро.
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