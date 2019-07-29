Межбанк: курс продолжит лихорадить

В четверг на валютном рынке курс продолжит лихорадить. Причем по сугубо объективным причинам:

Во-первых – снизятся объемы операций клиентов за счет эффекта первого дня месяца. Компании подводят итоги прошедшего отчетного периода и формируют свою стратегию на новый месяц. Это традиционно снижает объемы сделок и позволяет спекулянтам при желании покачать курс на мелких суммах. Да и сами банки также еще определяются со своей тактикой и задачами на ближайшее время, что также снижает их активность по работе с валютной позицией. С учетом фактора первого дня месяца – Мы прогнозируем на сегодня объемы торгов в пределах до 370-400 млн долларов при совершении до 510-540 сделок;

Во-вторых – вчера за счет перевыкупа излишка доллара на межбанке Нацбанк фактически развернул курс в сторону роста, что сейчас воодушевит экспортеров на попытки поднять котировки. И в этом им с удовольствием будут помогать спекулянты;

В-третьих – на короткое время (четверг-пятницу) могут попритихнуть нерезиденты, желающие купить новые порции гривневых ОВГЗ. Следующий аукцион – только 6 августа (вторник) и у них есть время для спокойного заведения и продажи новой порции валюты в страну для этих покупок. А это сократит предложение валюты на межбанке в четверг-пятницу и сыграет на поддержку доллара и рост котировок;

В-четвертых – наличный рынок среагировал на рост котировок межбанка и начал постепенно повышать ценники, что стимулирует спекулятивную активность на этом сегменте валютного рынка и работает против гривны;

И в пятых – публичная критика НБУ в части “резкого понижения котировок межбанка и низкого курса” со стороны Минфина Украины дает определенный сигнал инвесторам, что котировки начнет лихорадить, что тоже психологически работает против гривны.

Поэтому на сегодня мы ожидаем увеличения попыток разогреть рынок как за счет экспортеров, так и спекулянтов на фоне некоторого снижения общих объемов сделок за счет эффекта первого дня месяца. При ситуативном превышении предложения над спросом НБУ опять будет скупать доллар в резервы через Matching, но на большие объемы таких покупок по нашему мнению сегодня регулятору рассчитывать не стоит.

Мы прогнозируем на четверг активную попытку крупных экспортеров и спекулянтов покачать курс доллара и коридор по нему в пределах 25,15-25,40 гривен с общей игрой “на повышение” валютных котировок.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 25,09 / 25,13

евро – 27,96 / 28,00

российский рубль – 0,3949 / 0,3959

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