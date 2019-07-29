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Названа первая в мире железная дорога, которая станет на 100% "зеленой"

Названа первая в мире железная дорога, которая станет на 100% "зеленой"

Правительство Индии собирается полностью перевести национальную железную дорогу на возобновляемую энергию.

Акцент будет сделан на путевые и статические установки на крышах станций, а не на крышах поездов, как можно подумать.

План, объявленный в парламенте Индии, является продолжением заявки национального железнодорожного оператора на установку солнечных панелей. Речь идет об установке 1 ГВт солнечных мощностей до конца текущего финансового года и 5 ГВт – в 2025 году.

Индийские железные дороги – крупнейший в стране потребитель электроэнергии (2,4% общего потребления) и третий по величине потребитель высокоскоростного дизельного топлива (2,6 миллиарда литров в год). Поэтому его полный переход на возобновляемые источники энергии снизит выбросы СО2 в промышленных масштабах.

Этот амбициозный план рассчитан на 10 лет. Министр железных дорог Индии заявил, что “Индийские железные дороги” планируют установить 1 ГВт солнечных и 200 МВт ветровых электростанций в своем национальном поместье.

Железнодорожный оператор уже установил 88 МВт солнечной мощности и 103 МВт ветровых установок.

По материалам Обозреватель
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