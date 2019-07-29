Названа первая в мире железная дорога, которая станет на 100% "зеленой"

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Правительство Индии собирается полностью перевести национальную железную дорогу на возобновляемую энергию.
Акцент будет сделан на путевые и статические установки на крышах станций, а не на крышах поездов, как можно подумать.
План, объявленный в парламенте Индии, является продолжением заявки национального железнодорожного оператора на установку солнечных панелей. Речь идет об установке 1 ГВт солнечных мощностей до конца текущего финансового года и 5 ГВт – в 2025 году.
Индийские железные дороги – крупнейший в стране потребитель электроэнергии (2,4% общего потребления) и третий по величине потребитель высокоскоростного дизельного топлива (2,6 миллиарда литров в год). Поэтому его полный переход на возобновляемые источники энергии снизит выбросы СО2 в промышленных масштабах.
Этот амбициозный план рассчитан на 10 лет. Министр железных дорог Индии заявил, что “Индийские железные дороги” планируют установить 1 ГВт солнечных и 200 МВт ветровых электростанций в своем национальном поместье.
Железнодорожный оператор уже установил 88 МВт солнечной мощности и 103 МВт ветровых установок.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Офис Президента планирует большую приватизацию: первые на очереди - банкиВчера, 11:03 - 4445 12
Минфин провел крупнейшее с начала года размещение гривневых ОВГЗВчера, 10:15 - 2163 12
Укрепление гривны: Маркарова раскритиковала НБУ за бездействиеВчера, 16:03 - 3639 8
Xiaomi выпустила самый быстрый смартфон годаПозавчера, 22:36 - 15252 7
Какие авто на "еврономерах" предпочитают ввозить украинцыВчера, 17:04 - 16752 3
Какие авто на "еврономерах" предпочитают ввозить украинцыВчера, 17:04 - 16752 3
Украинскому бизнесу разрешили не платить налоги с расходов на алкогольВчера, 14:45 - 10781 2
В Украине обвалились цены на популярный продукт5 ч. назад - 8468
Какие штрафы предусматриваются за пользование мобильным за рулемВчера, 20:05 - 7299
Что будет с субсидией, если подарить квартиру или передать по наследствуВчера, 21:05 - 6074 1
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 2398
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 1052
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 1119 1
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 4018
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 4417 2