Нафтогаз запустил программу "Доступное тепло": сколько можно сэкономить

НАК «Нафтогаз Украины» запустила программу «Доступное тепло» для снижения потребления газа, которая предусматривает замену газовых котлов потребителей на высокоэффективные, с возможностью получить компенсацию стоимости.

Об этом сообщил глава правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев на своей странице в Facebook

“Платеж каждой семьи за газ – это комбинация двух факторов: цены и потребленного объема. Первый фактор полностью зависит от рыночной ситуации – попытки искусственно снизить цену заканчиваются плачевно. В то же время, объем потребления мы можем сокращать, и над этим нужно активно работать”, – говорится в сообщении.

Что предусматривает программа:

Замена старых отопительных систем новыми высокоэффективными.

Участники проекта получают компенсацию 35% стоимости в рамках программы IQ energy.

По словам Коболева, расходы домохозяйств, которые уже воспользовались программой, снизились в среднем на 40-50%.

Сейчас программа “Доступное тепло” работает в Кропивницком и нескольких небольших населенных пунктах, где работают предприятия группы Нафтогаз – Мрине (Черниговская область) и Донце (Харьковская область).

Начинается работа еще в нескольких городах Кировоградской и Одесской областей, в Смеле Черкасской области.