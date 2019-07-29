Нафтогаз запустил программу "Доступное тепло": сколько можно сэкономить

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
НАК «Нафтогаз Украины» запустила программу «Доступное тепло» для снижения потребления газа, которая предусматривает замену газовых котлов потребителей на высокоэффективные, с возможностью получить компенсацию стоимости.
Об этом сообщил глава правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев на своей странице в Facebook
“Платеж каждой семьи за газ – это комбинация двух факторов: цены и потребленного объема. Первый фактор полностью зависит от рыночной ситуации – попытки искусственно снизить цену заканчиваются плачевно. В то же время, объем потребления мы можем сокращать, и над этим нужно активно работать”, – говорится в сообщении.
Что предусматривает программа:
По словам Коболева, расходы домохозяйств, которые уже воспользовались программой, снизились в среднем на 40-50%.
Сейчас программа “Доступное тепло” работает в Кропивницком и нескольких небольших населенных пунктах, где работают предприятия группы Нафтогаз – Мрине (Черниговская область) и Донце (Харьковская область).
Начинается работа еще в нескольких городах Кировоградской и Одесской областей, в Смеле Черкасской области.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Минфин провел крупнейшее с начала года размещение гривневых ОВГЗВчера, 10:15 - 1934 12
Офис Президента планирует большую приватизацию: первые на очереди - банкиВчера, 11:03 - 4076 10
Укрепление гривны: Маркарова раскритиковала НБУ за бездействиеВчера, 16:03 - 3167 8
Xiaomi выпустила самый быстрый смартфон годаПозавчера, 22:36 - 14763 7
Какие авто на "еврономерах" предпочитают ввозить украинцыВчера, 17:04 - 15893 3
Какие авто на "еврономерах" предпочитают ввозить украинцыВчера, 17:04 - 15893 3
Украинскому бизнесу разрешили не платить налоги с расходов на алкогольВчера, 14:45 - 10536 2
Какие штрафы предусматриваются за пользование мобильным за рулемВчера, 20:05 - 6057
В Украине обвалились цены на популярный продукт3 ч. назад - 4976
Что будет с субсидией, если подарить квартиру или передать по наследствуВчера, 21:05 - 4832 1
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 2351
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 1038
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 1117 1
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 4016
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 4411 2