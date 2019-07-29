0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 23 0

Нафтогаз запустил программу "Доступное тепло": сколько можно сэкономить

Нафтогаз запустил программу "Доступное тепло": сколько можно сэкономить

НАК «Нафтогаз Украины» запустила программу «Доступное тепло» для снижения потребления газа, которая предусматривает замену газовых котлов потребителей на высокоэффективные, с возможностью получить компенсацию стоимости.

Об этом сообщил глава правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев на своей странице в Facebook

“Платеж каждой семьи за газ – это комбинация двух факторов: цены и потребленного объема. Первый фактор полностью зависит от рыночной ситуации – попытки искусственно снизить цену заканчиваются плачевно. В то же время, объем потребления мы можем сокращать, и над этим нужно активно работать”, – говорится в сообщении.

Что предусматривает программа:

  • Замена старых отопительных систем новыми высокоэффективными.
  • Участники проекта получают компенсацию 35% стоимости в рамках программы IQ energy.

По словам Коболева, расходы домохозяйств, которые уже воспользовались программой, снизились в среднем на 40-50%.

Сейчас программа “Доступное тепло” работает в Кропивницком и нескольких небольших населенных пунктах, где работают предприятия группы Нафтогаз – Мрине (Черниговская область) и Донце (Харьковская область).

Начинается работа еще в нескольких городах Кировоградской и Одесской областей, в Смеле Черкасской области.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Энергетика
Все, что мы знаем про:Нефтегаз Украины
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.