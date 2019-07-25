Нацбанк разрешит переводить деньги при помощи QR-кода (инфографика)

В Национальном банке Украины сообщили, что разработали правила, которые будут применяться для перевода средств с одного банковского счета на другой с помощью QR-кода.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

“QR-код сегодня применяется для решения подобных задач во многих странах Европейского Союза, где клиенты банков имеют возможность оплаты товаров и услуг с помощью QR-кода в одно касание, используя мобильное приложение смартфона”, – говорится в сообщении.

QR-код можно будет использовать для:

оплаты товаров и услуг, в том числе коммунальных;

осуществления перевода средств со своего счета на счет другого физического лица.

QR-код может формироваться при помощи:

мобильного приложения,

интернет-банкинга,

системы “клиент-банк”,

быть распечатанным на бумаге.

Как отмечается, Нацбанк разослал проект Правил банкам и небанковским учреждениям для ознакомления и ожидает от них комментарии и предложения до 15 августа 2019 года.