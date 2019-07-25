Нацбанк разрешит переводить деньги при помощи QR-кода (инфографика)

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В Национальном банке Украины сообщили, что разработали правила, которые будут применяться для перевода средств с одного банковского счета на другой с помощью QR-кода.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
“QR-код сегодня применяется для решения подобных задач во многих странах Европейского Союза, где клиенты банков имеют возможность оплаты товаров и услуг с помощью QR-кода в одно касание, используя мобильное приложение смартфона”, – говорится в сообщении.
QR-код можно будет использовать для:
QR-код может формироваться при помощи:
Как отмечается, Нацбанк разослал проект Правил банкам и небанковским учреждениям для ознакомления и ожидает от них комментарии и предложения до 15 августа 2019 года.
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