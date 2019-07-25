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Нацбанк разрешит переводить деньги при помощи QR-кода (инфографика)

Нацбанк разрешит переводить деньги при помощи QR-кода (инфографика)

В Национальном банке Украины сообщили, что разработали правила, которые будут применяться для перевода средств с одного банковского счета на другой с помощью QR-кода.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

“QR-код сегодня применяется для решения подобных задач во многих странах Европейского Союза, где клиенты банков имеют возможность оплаты товаров и услуг с помощью QR-кода в одно касание, используя мобильное приложение смартфона”, – говорится в сообщении.

QR-код можно будет использовать для:

  • оплаты товаров и услуг, в том числе коммунальных;
  • осуществления перевода средств со своего счета на счет другого физического лица.

QR-код может формироваться при помощи:

  • мобильного приложения,
  • интернет-банкинга,
  • системы “клиент-банк”,
  • быть распечатанным на бумаге.

Как отмечается, Нацбанк разослал проект Правил банкам и небанковским учреждениям для ознакомления и ожидает от них комментарии и предложения до 15 августа 2019 года.

По материалам Finance.UA
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