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Что будет с субсидией, если подарить квартиру или передать по наследству

Что будет с субсидией, если подарить квартиру или передать по наследству

С 1 мая 2018 года действует новая программа жилищных субсидий. Подавляющему большинству граждан, которые получают субсидии и не имеют недавно купленных предметов роскоши, новых автомобилей, или в составе семей которых нет трудоспособных лиц, декларирующих нулевые ставки дохода, государственная помощь по-прежнему будет переназначена в автоматическом режиме.

Об этом сообщается на сайте Teplo.gov.ua.

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В случае, когда получатель субсидии решил подарить свою квартиру или передать по наследству, будет действовать следующий принцип:

  • этот человек и дальше будет получать субсидию,
  • человек, получивший недвижимость, не сможет оформить субсидию.

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Исключения из ситуации:

  • Субсидию сможет оформить человек, получивший жилье в подарок, если после изучения вопроса такое решение примет Комиссия по вопросам назначения жилищных субсидий.
  • Такие комиссии работают при органах местной власти.
По материалам Finance.UA
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