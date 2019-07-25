Что будет с субсидией, если подарить квартиру или передать по наследству

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С 1 мая 2018 года действует новая программа жилищных субсидий. Подавляющему большинству граждан, которые получают субсидии и не имеют недавно купленных предметов роскоши, новых автомобилей, или в составе семей которых нет трудоспособных лиц, декларирующих нулевые ставки дохода, государственная помощь по-прежнему будет переназначена в автоматическом режиме.
Об этом сообщается на сайте Teplo.gov.ua.
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В случае, когда получатель субсидии решил подарить свою квартиру или передать по наследству, будет действовать следующий принцип:
Исключения из ситуации:
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