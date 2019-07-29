Facebook разрабатывает технологию печати мыслей

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Facebook объявил о прорыве в своем плане по созданию устройства, которое позволяет людям печатать, просто думая.
Компания профинансировала исследование, которое разработало алгоритмы машинного обучения, которые способные превращать деятельность мозга в речь.
Это работало на пациентах с эпилепсией, у которых уже были электроды, присоединенные к их мозгу, чтобы оценить происхождение их судорог перед операцией.
Facebook надеется, что это проложит путь к созданию “полностью неинвазивного, носимого устройства”, способного обрабатывать 100 слов в минуту.
Ученые Калифорнийского университета из Сан-Франциско попросили пациентов ответить вслух на список простых вопросов с множественным выбором, упорядоченных случайным образом.
“Большинство предыдущих подходов были сосредоточены только на декодировании речи, – рассказал профессор Эдди Чанг, – но здесь мы показываем ценность расшифровки обеих сторон разговора – как вопросов, которые кто-то слышит, так и того, что они говорят в ответ.
“Это укрепляет нашу мысль о том, что речь не является чем-то, что происходит в вакууме, и что любая попытка расшифровки того, что пытаются сказать пациенты с нарушениями речи, будет улучшена с учетом полного контекста, в котором они пытаются общаться”.
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