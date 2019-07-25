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Бывшему руководителю Audi предъявлены обвинения за дизельный скандал

Бывшему руководителю Audi предъявлены обвинения за дизельный скандал

В Германии в среду бывшему генеральному директору Audi Руперту Штадлеру предъявлены обвинения в связи с его ролью в нашумевшем дизельном скандале.

Прокуроры в Мюнхене предъявили бывшему руководителю компании обвинения в мошенничестве, косвенной дискриминации и обманчивой рекламе.

Утверждается, что Штадлер был частично ответственен за решение Audi продавать дизельные автомобили, чьи показатели выбросов незаконно регулировались. Это позволило компании сократить расходы и отвечать требованиям регуляторов.

Штадлера обвинили в том, что он знал о манипуляциях “не позже конца сентября 2015 года”. Несмотря на это, он позволил продолжить мошенническую схему.

Двух инженеров и бывшего менеджера также обвинили в умышленной продаже для Audi, Porsche и Volkswagen автомобилей, оснащенных устройствами, занижавшими показатели реальных выбросов. По оценкам прокуратуры, было продано более 400 тысяч таких автомобилей, в основном на рынках США или Европы.

По материалам Економічна Правда
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