Какие штрафы предусматриваются за пользование мобильным за рулем

Водителю запрещено во время движения автомобиля пользоваться мобильным телефоном, держа его в руке.

Об этом сообщается на странице Дорожного Адвоката в Facebook.

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“Ограничения связаны с тем, что при общении по мобильному реакция водителя замедляется, что может привести к дорожно-транспортному происшествию”, – говорится в сообщении.

Какие штафі предусмотрены за пользование мобильным за рулем

425 грн – если разговор по телефону не привел ни к каким последствиям.

– если разговор по телефону не привел ни к каким последствиям. 680 грн или лишение водительского удостоверения на срок от 6 месяцев до года – если действия заставили других участников дорожного движения изменить скорость, направление движения или принять другие меры безопасности.

Однако в случае признания судом водителя виновным изъятое водительское удостоверение можно будет вернуть после прохождения медицинского осмотра и успешной сдачи в сервисном центре МВД теоретического и практического экзамена.