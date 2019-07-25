Какие штрафы предусматриваются за пользование мобильным за рулем

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Водителю запрещено во время движения автомобиля пользоваться мобильным телефоном, держа его в руке.
Об этом сообщается на странице Дорожного Адвоката в Facebook.
Читайте также: Юрист рассказал, когда водителю грозит штраф за тонированное стекло
“Ограничения связаны с тем, что при общении по мобильному реакция водителя замедляется, что может привести к дорожно-транспортному происшествию”, – говорится в сообщении.
Какие штафі предусмотрены за пользование мобильным за рулем
Однако в случае признания судом водителя виновным изъятое водительское удостоверение можно будет вернуть после прохождения медицинского осмотра и успешной сдачи в сервисном центре МВД теоретического и практического экзамена.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
У Зеленского намерены отменить мораторий на землюВчера, 20:02 - 2660 45
Минфин провел крупнейшее с начала года размещение гривневых ОВГЗ10 ч. назад - 1524 11
Укрепление гривны: Маркарова раскритиковала НБУ за бездействие4 ч. назад - 1997 8
Офис Президента планирует большую приватизацию: первые на очереди - банки9 ч. назад - 3195 8
Xiaomi выпустила самый быстрый смартфон годаВчера, 22:36 - 12347 4
Xiaomi выпустила самый быстрый смартфон годаВчера, 22:36 - 12347 4
Украинскому бизнесу разрешили не платить налоги с расходов на алкоголь5 ч. назад - 6188 2
Офис Президента планирует большую приватизацию: первые на очереди - банки9 ч. назад - 3195 8
У Зеленского намерены отменить мораторий на землюВчера, 20:02 - 2660 45
Израильский стартап зарядит электромобиль за 5 минут19 ч. назад - 2615 1
Открыт механизм биологического бессмертияПозавчера, 15:46 - 2165
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 994
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 1097 1
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 3982
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 4384 2