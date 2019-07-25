С начала года взыскано 300 млн гривен задолженности по выплате зарплат: крупнейшие должники

С начала года органами Государственной исполнительной службы взыскано почти 300 млн гривен задолженности по выплате заработной платы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины на странице в Facebook.

“36 тысяч работников, наконец, получили заработанные средства. Благодаря действиям органов ГИС за это время было взыскано почти 300 млн гривен задолженности по выплате заработной платы”, – говорится в сообщении.

К крупнейшим должникам относятся:

ОАО «Футбольный клуб «Металлист» (Харьковская область, ВПВР ДДВС ) – 117,4 млн грн;

«Футбольный клуб «Металлист» (Харьковская область, ) – 117,4 млн грн; ОАО «Сумское НПО» (Сумская область) – 88,7 млн грн;

«Сумское НПО» (Сумская область) – 88,7 млн грн; Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (Харьковская область) – 73,8 млн грн;

ЗАО «Азовобщемаш» (Донецкая область) – 25,5 млн грн;

«Азовобщемаш» (Донецкая область) – 25,5 млн грн; ГП «Николаевский судостроительный завод» (Николаевская область) – 22,1 млн грн.

Какая ответственность предусмотрена за невыплату заработной платы: