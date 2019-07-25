С начала года взыскано 300 млн гривен задолженности по выплате зарплат: крупнейшие должники

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С начала года органами Государственной исполнительной службы взыскано почти 300 млн гривен задолженности по выплате заработной платы.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины на странице в Facebook.
“36 тысяч работников, наконец, получили заработанные средства. Благодаря действиям органов ГИС за это время было взыскано почти 300 млн гривен задолженности по выплате заработной платы”, – говорится в сообщении.
К крупнейшим должникам относятся:
Какая ответственность предусмотрена за невыплату заработной платы:
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