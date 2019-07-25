0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 56 0

С начала года взыскано 300 млн гривен задолженности по выплате зарплат: крупнейшие должники

С начала года взыскано 300 млн гривен задолженности по выплате зарплат: крупнейшие должники

С начала года органами Государственной исполнительной службы взыскано почти 300 млн гривен задолженности по выплате заработной платы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины на странице в Facebook.

“36 тысяч работников, наконец, получили заработанные средства. Благодаря действиям органов ГИС за это время было взыскано почти 300 млн гривен задолженности по выплате заработной платы”, – говорится в сообщении.

К крупнейшим должникам относятся:

  • ОАО «Футбольный клуб «Металлист» (Харьковская область, ВПВР ДДВС) – 117,4 млн грн;
  • ОАО «Сумское НПО» (Сумская область) – 88,7 млн грн;
  • Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (Харьковская область) – 73,8 млн грн;
  • ЗАО «Азовобщемаш» (Донецкая область) – 25,5 млн грн;
  • ГП «Николаевский судостроительный завод» (Николаевская область) – 22,1 млн грн.

Кредиты до зарплаты

Какая ответственность предусмотрена за невыплату заработной платы:

  • 3 минимальных зарплаты – за нарушение установленных сроков выплаты зарплаты работникам, других выплат, предусмотренных законодательством о труде, более чем за один месяц, выплату не в полном объеме.
     
  • В соответствии со ст. 41 КоАП определена административная ответственность за нарушение установленных сроков выплаты заработной платы, выплату ее не в полном объеме. Такое нарушение приведет к наложению штрафа на должностных лиц предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности и граждан – субъектов предпринимательской деятельности от 30 до 100 н.м.д.г. (510 грн – 1700 грн).
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минюстиции
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.