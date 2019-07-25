Лондонская биржа купит бывшую службу финансовых данных Reuters

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Лондонская фондовая биржа (LSE) заявила о планах покупки поставщика финансовой информации — Refinitiv. Это бывшая служба финансовых данных Reuters.
Об этом сообщает сама Reuters.
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После заявления цены на акции LSE подскочили до исторического максимума — на 15%. Сама же LSE, чья рыночная капитализация по итогам торгов 26 июля составила $24,3 млрд, оценила Refinitiv в $27 млрд.
В агентстве отмечают, что это будет крупнейшая сделка по приобретению поставщиков информации. До этого цены на аналогичные активы колебались в более скромных диапазонах.
Лондонская фондовая биржа покидает Лондон из-за Brexit.
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