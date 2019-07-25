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Dragon Capital приобрел торгово-развлекательный центр Smart Plaza Obolon в Киеве

Dragon Capital приобрел торгово-развлекательный центр Smart Plaza Obolon в Киеве

Компания URE Holding Limited, входящая в группу компаний Dragon Capital, завершила сделку по приобретению торгово-развлекательного центра Smart Plaza Obolon в г. Киев площадью около 13 тыс.кв.м, девелопером которого выступала компания A-Development. Стоимость сделки не разглашается.

Торговый центр Smart Plaza Obolon с общей арендной площадью более 9 тыс.кв.м расположен в густонаселенном жилом районе Киева рядом со станцией метро «Минская». Открытие ТРЦ состоялось в январе 2019 года. Якорными арендаторами объекта является «Сильпо», Comfy, KFC и «Евразия».

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«Торгово-развлекательный центр Smart Plaza Obolon станет пятым в целом и третьим в Киеве объектом в нашем портфеле торговой недвижимости, общая площадь которого уже превысила 170 тыс.кв.м», – комментирует сделку Томаш Фиала, генеральный директор Dragon Capital.

Справка Finance.ua:

  • Dragon Capital – одна из крупнейших групп компаний в Украине, которая работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляя полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Компания была основана в 2000 году в Киеве и имеет успешный 19-летний опыт прямых инвестиций в Украину.
По материалам Finance.UA
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