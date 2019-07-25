Dragon Capital приобрел торгово-развлекательный центр Smart Plaza Obolon в Киеве

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компания URE Holding Limited, входящая в группу компаний Dragon Capital, завершила сделку по приобретению торгово-развлекательного центра Smart Plaza Obolon в г. Киев площадью около 13 тыс.кв.м, девелопером которого выступала компания A-Development. Стоимость сделки не разглашается.
Торговый центр Smart Plaza Obolon с общей арендной площадью более 9 тыс.кв.м расположен в густонаселенном жилом районе Киева рядом со станцией метро «Минская». Открытие ТРЦ состоялось в январе 2019 года. Якорными арендаторами объекта является «Сильпо», Comfy, KFC и «Евразия».
Читайте также: Dragon Capital купила бывший офис банка Киевская Русь в 60 млн грн
«Торгово-развлекательный центр Smart Plaza Obolon станет пятым в целом и третьим в Киеве объектом в нашем портфеле торговой недвижимости, общая площадь которого уже превысила 170 тыс.кв.м», – комментирует сделку Томаш Фиала, генеральный директор Dragon Capital.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Укрепится ли гривна до 20 грн за доллар - экспертВчера, 16:03 - 49556 26
Как заказать поверку счетчиков воды и отопления (видео)Вчера, 09:14 - 11118 12
В правительстве намерены отменить мораторий на землюВчера, 20:02 - 1462 11
ЕБРР просит Зеленского решить проблему с выплатами по "зеленым тарифам"Вчера, 11:17 - 902 5
"Укрзализныця" жалуется на миллиардные убытки из-за пассажирских перевозокВчера, 15:32 - 805 4
Укрепится ли гривна до 20 грн за доллар - экспертВчера, 16:03 - 49556 26
Кто имеет право на льготную пенсиюВчера, 15:07 - 13013 1
"Укрзализныця" убирает ковры из пассажирских поездовВчера, 19:40 - 6000 1
Xiaomi выпустила самый быстрый смартфон годаВчера, 22:36 - 5815
Межбанк: игра "на понижение" продолжится?Вчера, 11:20 - 4138
Открыт механизм биологического бессмертияПозавчера, 15:46 - 1786
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 936
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 1049 1
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 3927
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 4341 2