НАПК сообщило, сколько средств получат партии из госбюджета осенью

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) приняло решение о предоставлении политическим партиям государственного финансирования их уставной деятельности в IІІ квартале этого года.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

В частности, бюджетное финансирование получат:

“Народный фронт” – 36 363 350,00 гривен;

“Европейская солидарность” – 35 841 525,00 гривен;

“Радикальная партия Олега Ляшко” – 12 231 425,00 гривен;

“ВО “Батькивщина” – 9 329 475,00 гривен;

“Объединение “Самопомощь” – 32 164 600,00 гривен, из которых 14 142 012,50 гривен – это средства за соблюдение предусмотренного законодательством гендерного принципа.

“Оппозиционный блок” получит средства, выделенные из госбюджета в размере 50% (за II и III кварталы) общего размера финансирования – 30 979 450,00 грн