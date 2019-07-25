Наталия Дворская: сила стереотипа. Как гендерное неравенство проявляет себя в трудовой сфере

Порядка 10% вакансий, которые мы в Smart Solutions получаем от клиентов, содержат требования к полу кандидата. В большинстве случаев упор делается на мужчин, хотя случается и наоборот. Разумеется, при публикации вакансий в открытых источниках подобные детали опускаются.

Некоторые каналы поиска кандидатов (например, продвижение через вакансии на Facebook) технически не позволяют делать ограничения по полу или возрасту. Мы, как рекрутеры, также обязаны рассматривать все кандидатуры на вакантную должность. Этого требует не только законодательство, но и наша профессиональная этика. Однако ключевое решение принимает клиент. И если он изначально настроен взять на работу мужчину, даже если предложенный нами кандидат-женщина лучше подходит должности, – переубедить его удается далеко не всегда.

Проблема носит мировой характер

Предвзятое отношение работодателей к сотрудникам-женщинам свойственно не только Украине. Оно встречается повсеместно. Даже в прогрессивных западных странах, хотя там в решении вопросов гендерного неравенства преуспели больше всего.

Весной Всемирный банк опубликовал результаты глобального исследования, которое проводилось на протяжении последних 10 лет. Аналитики изучили гендерную ситуацию и ее изменения в большинстве стран мира и по итогам выявили только шесть государств, которым удалось достичь гендерного паритета в законодательстве.

В список попали Бельгия, Дания, Франция, Латвия, Люксембург и Швеция. В нем, как видим, отсутствует целый ряд прогрессивных государств, таких как Германия, Великобритания или США. Весьма показательно, согласитесь. И подчеркну, в исследовании говорится о странах, достигших гендерного паритета в законодательстве, но это еще не значит, что на практике все идеально работает.

Например, по-прежнему никуда не делась разница в доходах между мужчинами и женщинами. Разные исследования приводят разные цифры, но в целом в той же Западной Европе дамы зарабатывают на 15-20% меньше, чем кавалеры.

В Украине цифра даже больше. По нашим ориентировочным подсчетам можно говорить о разнице в 20-25%. Но женщины зарабатывают меньше не сколько потому, что являются женщинами, а из-за целого списка дополнительных факторов. Так, некоторые исследователи утверждают, что женщины чаще мужчин работают на полставки, которая оплачивается на 50% ниже оклада сотрудников на такой же должности.

Кроме того, женщины гораздо чаще мужчин работают на таких позициях, как продавец, кассир, библиотекарь, которые в ряде стран принадлежат к категории низко оплачиваемых. Существует даже стереотип, что это исключительно «женская» работа.

Проблемным является и вопрос декретного отпуска. Не во всех странах законодательство на этот счет можно назвать полностью продуманным. Федеральный закон США, например, позволяет женщинам уйти в декрет только на 12 недель и не раньше, чем за две недели до предполагаемой даты родов. При необходимости отпуск можно продлить еще на 6 недель, но тут уже все зависит от компании и штата. Где-то продление декретного отпуска оформить проще, где-то сложнее.

Подобное состояние дел, кстати, стало одной из причин того, что США не попали на «призовые» места в исследовании Всемирного банка, о котором шла речь выше.

Стереотипы и психология

Вероятно, первопричины такого отстающего положения женщин в обществе уходят своими корнями в прошлое. Еще с первобытных времен женщины воспринимались как «хранительницы очага», а мужчины на правах сильнейших – как добытчики и «решалы» всех проблем. Это то, что было заложено природой, поколениями воспитывалось в детях родителями и, как следствие, плотно укоренилось в психике, в том числе, современных людей.

То, что женщины подсознательно все еще воспринимают себя на вторых ролях, иногда проявляется на собеседованиях. Так, мужчины часто свободнее ведут себя во время интервью и не боятся просить высокую зарплату даже тогда, когда объективно не дотягивают до поставленной ими планки. Женщины же гораздо скромнее и сдержаннее в запросах, когда дело касается заплаты – чаще называют суммы меньше, чем мужчины.

А еще мужчины более амбициозны и не стесняются открыто говорить о своих достижениях на работе. В разговоре от них часто можно услышать «я добился», «это все благодаря мне», «без меня они бы вообще ничего не смогли», тогда как женщины предпочитают более обтекаемые формулировки в стиле «да, я молодец, но обстоятельства так сложились». Часто они говорят об успехе не как о своем собственном, но командном.

Мужчины своей ключевой целью часто называют повышение дохода, женщины, как правило, стабильность, уверенность в завтрашнем дне. Отчасти по этой причине первым гораздо легче сменить место работы, чем вторым. Вдобавок ко всему, женщины, будучи эмоциональнее, часто сильнее привязываются к коллективу и компании, что служит сильным удерживающим на одном месте фактором.

Конечно, это все обобщенные данные. Среди женщин тоже немало амбициозных и сильных личностей, равно как и среди мужчин – скромных. Но в целом все же картина такова: женщины менее уверены в себе и менее амбициозны в том, что касается построения карьеры.

Еще одна причина, по которой работодатели могут предвзято относится к женщине, заключается в моральной неготовности. Если руководитель привык работать только с мужчинами, например, или же отдел или целый департамент – так уж вышло – долгое время состоял из мужчин, то женщину-коллегу в таком случае часто воспринимают в штыки. Просто потому, что не привыкли, не хотят ломать свою мужской коллектив. Это особенно часто встречается в строительной сфере, на производстве, где традиционно мужчин больше.

Множество стереотипов связано с декретом. Некоторые работодатели его в буквальном смысле опасаются. Их беспокоит, что сотрудница, порой найденная с таким трудом, в любой момент может уйти в декретный отпуск и ее обязанности некому будет выполнять. Такие страхи беспочвенны.

Современные женщины (особенно те, кто заинтересован в своем профессиональном и карьерном развитии) готовы гораздо раньше, чем позволяет законодательство, выходить из декретного отпуска на работу или совмещать и то, и другое, работая на дому.

Кроме того, вероятность ухода в декрет всегда заранее учитывается при подборе на руководящие должности или в случае, когда сотрудница является носителем уникальной экспертизы.

В Украине, кстати, вопросы гендерного равенства в трудовой сфере порой проявляются острее из-за специфичного Трудового кодекса. Почему он специфичен? Потому, что устарел. Наш КЗоТ представляет собой слегка переделанную версию советских законодательных норм. За годы независимости предпринимались попытки принять новое законодательство, но этого пока не случилось. Пока только вносятся отдельные правки в существующие нормы. Таким образом, закон не способен эффективно регулировать целый ряд трудовых аспектов, что периодически создает затруднения для всех – и для работодателей, и для сотрудников.

В то же время текущий КЗоТ содержит больше норм, защищающих, а не ограничивающих права женщин. Но это может измениться в случае принятия нового трудового законодательства.

Подводя итоги, отмечу, что, несмотря на существование некоторой предвзятости к женщинам со стороны работодателей, мужчины не всегда в приоритете. В крупных международных компаниях зачастую придерживаются идеи гендерного равноправия. Это касается не только выбора кандидата, но и определения уровня его вознаграждения, обучения и шансов занять руководящую роль. Тут все скорее зависит от конкретно взятой компании, ее руководства, внутренних политик и ценностей.

Наталия Дворская, руководитель департамента рекрутмента Smart Solutions