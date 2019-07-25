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По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (21,033 млн и 8,913 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (23 и 27), максимальный курс продажи доллара 27,82 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,00-25,05 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 50 активные заявки по доллару на сумму более 29, 966 млн грн, которые распределились следующим образом:
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
24,8800 – 4 000
24,9000 – 5 000
24,9000 – 1 500
24,9500 – 10 000
24,9500 – 2 000
24,9800 – 45 000
25,0000 – 1 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” -2 5,0596 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,0794 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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