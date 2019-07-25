По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (21,033 млн и 8,913 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (23 и 27), максимальный курс продажи доллара 27,82 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,00-25,05 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 50 активные заявки по доллару на сумму более 29, 966 млн грн, которые распределились следующим образом:

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:27,8200 – 10 00025,9700 – 37 77725,9200 – 35 00025,0000 – 30 00025,0000 – 23 00025,0000 – 2 222

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

24,8800 – 4 000

24,9000 – 5 000

24,9000 – 1 500

24,9500 – 10 000

24,9500 – 2 000

24,9800 – 45 000

25,0000 – 1 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” -2 5,0596 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,0794 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.