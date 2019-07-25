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Украинскому бизнесу разрешили не платить налоги с расходов на алкоголь

Украинскому бизнесу разрешили не платить налоги с расходов на алкоголь

Траты компаний на алкоголь можно относить к представительским расходам, и не платить с них налоги. Соответствующее решение принял Верховный суд по делу №826/15481/18. Анализируя его решение, в отделе налогового и юридического консультирования KPMG в Украине сделали несколько ключевых выводов, важных для бизнеса.

Представительские расходы являются разновидностью административных расходов, относящихся к общехозяйственным, направленным на обслуживание и управление предприятием в понимании п. 18 П(С)БУ № 16 «Расходы».

Расходы, понесенные на приобретение спиртных напитков сотрудником компании, с целью обслуживания представительского мероприятия, являются представительскими расходами.

Единственное исключение, когда возмещение работнику расходов на приобретение спиртных напитков включается в налогооблагаемый доход, предусмотрено пп. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 Налогового кодекса, а именно: в налогооблагаемый доход плательщика налога включается дополнительное благо, полученное работником как компенсация расходов на приобретение алкогольных напитков, приобретенных во время пребывания такого работника в командировке.

Применение налоговым органом нормы пп. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 НК Украины является ошибочным, поскольку расходы на приобретение алкоголя понесенные сотрудником не во время пребывания в командировке, а во время проведения представительских мероприятий, поэтому не могут считаться дополнительным благом и не включаются в налогооблагаемый доход.

По материалам УБР
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