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Германия усилит борьбу с отмыванием денег на рынке недвижимости

Германия усилит борьбу с отмыванием денег на рынке недвижимости

Правительство Германии планирует утвердить новый законопроект, направленный на борьбу с отмыванием денег в сфере недвижимости.

Министр финансов Германии Олаф Шольц заявил, что законопроект сделает Германию соответствующей “высоким международным стандартам в борьбе с отмыванием денег”.

“Отмывание денег является серьезной проблемой в нашей стране. Мы должны ее устранить. В частности, мы должны внимательнее взглянуть на рынок недвижимости”, – заявил Шольц в интервью СМИ.

Помимо прочих изменений, закон предоставит правительственному органу финансовой разведки (FIU) широкие полномочия и доступ к данным других следственных органов.

Законодательство расширит перечень профессиональных групп, которые обязаны сообщать о подозрительных операциях и принимать меры для предотвращения отмывания денег.

Действие закона теперь распространяется на сотрудников аукционных домов, торговцев драгоценными металлами и агентов по недвижимости.

По материалам Економічна Правда
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