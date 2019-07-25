Германия усилит борьбу с отмыванием денег на рынке недвижимости

Правительство Германии планирует утвердить новый законопроект, направленный на борьбу с отмыванием денег в сфере недвижимости.

Министр финансов Германии Олаф Шольц заявил, что законопроект сделает Германию соответствующей “высоким международным стандартам в борьбе с отмыванием денег”.

“Отмывание денег является серьезной проблемой в нашей стране. Мы должны ее устранить. В частности, мы должны внимательнее взглянуть на рынок недвижимости”, – заявил Шольц в интервью СМИ.

Помимо прочих изменений, закон предоставит правительственному органу финансовой разведки (FIU) широкие полномочия и доступ к данным других следственных органов.

Законодательство расширит перечень профессиональных групп, которые обязаны сообщать о подозрительных операциях и принимать меры для предотвращения отмывания денег.

Действие закона теперь распространяется на сотрудников аукционных домов, торговцев драгоценными металлами и агентов по недвижимости.