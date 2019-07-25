Германия усилит борьбу с отмыванием денег на рынке недвижимости

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Правительство Германии планирует утвердить новый законопроект, направленный на борьбу с отмыванием денег в сфере недвижимости.
Министр финансов Германии Олаф Шольц заявил, что законопроект сделает Германию соответствующей “высоким международным стандартам в борьбе с отмыванием денег”.
“Отмывание денег является серьезной проблемой в нашей стране. Мы должны ее устранить. В частности, мы должны внимательнее взглянуть на рынок недвижимости”, – заявил Шольц в интервью СМИ.
Помимо прочих изменений, закон предоставит правительственному органу финансовой разведки (FIU) широкие полномочия и доступ к данным других следственных органов.
Законодательство расширит перечень профессиональных групп, которые обязаны сообщать о подозрительных операциях и принимать меры для предотвращения отмывания денег.
Действие закона теперь распространяется на сотрудников аукционных домов, торговцев драгоценными металлами и агентов по недвижимости.
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