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Правительство ведет переговоры с американским банком о покупке 40 новых локомотивов для Укрзализныци

Правительство ведет переговоры с американским банком о покупке 40 новых локомотивов для Укрзализныци

Министерство инфраструктуры проводит переговоры с Экспортно-импортным банком США о финансировании закупки новой партии локомотивов для Укрзализныци.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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«Экспортно-импортный банк США возвращается в Украину. Одни из первых программ, которые они готовы финансировать – это инфраструктура. Сегодня с представителями Wabtec i Эксимбанка обсудили условия и временные рамки закупки очередной партии в минимум 40 американских локомотивов для Укрзализныци», – сообщил Омелян.

Он также отметил, что на переговорах с американским банком обсуждали предоставление отдельной программы финансирования для развития украинской авиации. Ее реализация поможет сохранить положительную тенденцию развития сектора пассажирских авиаперевозок в Украине.

По материалам hromadske.tv
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