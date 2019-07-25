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В Украине ликвидировали еще один банк

В Украине ликвидировали еще один банк

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) завершил ликвидацию Реал Банка.

Об этом информирует пресс-служба Фонда, на прошлой неделе сообщившая о продлении ликвидации банка “Национальный кредит”.

Согласно сообщению, запись о государственной регистрации прекращения банка как юридического лица внесена в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций.

По материалам Сегодня
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