В Украине ликвидировали еще один банк

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) завершил ликвидацию Реал Банка.

Об этом информирует пресс-служба Фонда, на прошлой неделе сообщившая о продлении ликвидации банка “Национальный кредит”.

Согласно сообщению, запись о государственной регистрации прекращения банка как юридического лица внесена в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций.