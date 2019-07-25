Экспортно-импортный банк США подтвердил возвращение в Украину

Экспортно-импортный банк США подтвердил возобновление сотрудничества с Украиной. Среди первых проектов – локомотивы для Укрзализныци и сотрудничество в авиации.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян по результатам встречи с представителями компании Wabtec Corporation и US EXIM.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян отметил успешность сделки между General Electric и АО «Укрзализныця». Он подчеркнул, что восстановление работы банка в Украине является позитивным сигналом для мировых инвесторов и ведущих компаний и оценкой деятельности Министерства инфраструктуры за последние годы.

Во время встречи Экспортно-импортному банку США передано обращение Международных авиалиний Украины по лизингу самолетов производства компании Boeing. Владимир Омелян предложил US EXIM рассмотреть вопрос финансирования обновления флота украинских авиакомпаний и отметил, что стремительный рост авиации в Украине в течение 2016 -2019 годов требует не только поддержки западных партнеров, но и внимания Правительства и Верховной Рады.

«Было бы хорошо, чтобы в нашем Государственном бюджете также была предусмотрена поддержка украинской авиации, если мы хотим сохранить темпы роста этой отрасли, дать украинским авиакомпаниям конкурентные условия для покупки и лизинга новых самолетов и восстановить авиастроение», – заявил министр инфраструктуры.