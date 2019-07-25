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Google планирует изменения: новое лого "Ассистента" и иконка микрофона

Google планирует изменения: новое лого "Ассистента" и иконка микрофона

Согласно недавним изменениям, поисковик Google заменит иконку микрофона в панели поиска.

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На некоторых смартфонах старый “Голосовой поиск” Google изменился на логотип “Ассистента”. Подсказка тоже стала другой: вместо “Скажите Ok, Google” приложение показывает “Спроси своего помощника”. Открывается все тот же знакомый интерфейс, что и раньше, но поиск теперь выполняется помощником, а результат отображается на отдельной панели.

Компания считает, что это упростит навигацию в смартфоне с помощью голосовых помощников.

Голосовой поиск Google существует уже много лет и работает на большем количестве языков, чем помощник. Тем не менее, Google хочет объединить все функции Ассистента и убрать лишние программы.

По материалам znaj.ua
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