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Украина увеличила производство курятины

Украина увеличила производство курятины

Крупнейший агрохолдинг Украины – компания “Мироновский хлебопродукт” (ТМ Наша Ряба) – увеличил производство курятины.

Об этом говорится в сообщении агрохолдинга на сайте Лондонской биржи.

В первом полугодии 2019 года объемы производства птицы увеличились на 15% до 353 578 тонн (в первом полугодии 2018 года – 307 890 тонн).

Уточняется, что компания достигла успехов на производственном рынке благодаря запуску двух дополнительных площадок (бригад) как части второй очереди Винницкого птицекомплекса.

В общей сложности сегодня на птицефабрике работает пять линий производства. До конца года их количество увеличится до семи. Это дает основания полагать, что по итогам 2019 года производство курятины МХП вырастет на 15%, прогнозируют эксперты.

Напомним, что строительство второй линии производства Винницкой птицефабрики агрохолдинга “Мироновский хлебопродукт” было признано крупнейшим инвестпроектом в отрасль.

По материалам УНН
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