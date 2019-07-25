Украина открывает 18 новых визовых центров в 16 странах

В августе в 16 странах мира открываются 18 новых визовых центров Украины для консульского обслуживания иностранцев.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

“МИД продолжает реализацию комплекса мер по повышению уровня консульского обслуживания иностранцев, желающих посетить нашу страну – продолжается расширение сети визовых центров, которая с августа 2019 г. будет охватывать 74 города”, – говорится в сообщении.

В дополнение к существующим 56 визовым центрам открываются 18 новых в городах:

Сидней (Австралия),

Кабул (Афганистан),

Минск (Беларусь),

Лондон (Соединенное Королевство),

Александрия (Египет),

Тель-Авив (Израиль),

Ахмедабад, Хайдарабад, Чандигарх (Индия)

Доха (Катар),

Мехико (Мексика)

Гаага (Нидерланды),

Веллингтон (Новая Зеландия),

Маскат (Оман),

Рамалле (Палестина),

Бангкок (Таиланд),

Анталья (Турция),

Париж (Франция).

Иностранцы, проживающие в странах расположения центров, смогут подать документы для оформления украинских виз в удобном формате и, по желанию, получить ряд дополнительных услуг (изготовление фотографий, перевод и копирование документов, оформление полисов медицинского страхования, курьерские услуги, СМС-информирование, обслуживание в залах повышенной комфортности и т.д.).

На центры возлагается техническое сопровождение визовых досье и содействие заявителям, а непосредственное принятие решений об оформлении/отказе в оформлении виз по-прежнему будут осуществлять консулы Украины в соответствующих иностранных дипломатических учреждениях.