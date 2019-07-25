Украина открывает 18 новых визовых центров в 16 странах

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В августе в 16 странах мира открываются 18 новых визовых центров Украины для консульского обслуживания иностранцев.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
“МИД продолжает реализацию комплекса мер по повышению уровня консульского обслуживания иностранцев, желающих посетить нашу страну – продолжается расширение сети визовых центров, которая с августа 2019 г. будет охватывать 74 города”, – говорится в сообщении.
В дополнение к существующим 56 визовым центрам открываются 18 новых в городах:
Иностранцы, проживающие в странах расположения центров, смогут подать документы для оформления украинских виз в удобном формате и, по желанию, получить ряд дополнительных услуг (изготовление фотографий, перевод и копирование документов, оформление полисов медицинского страхования, курьерские услуги, СМС-информирование, обслуживание в залах повышенной комфортности и т.д.).
На центры возлагается техническое сопровождение визовых досье и содействие заявителям, а непосредственное принятие решений об оформлении/отказе в оформлении виз по-прежнему будут осуществлять консулы Украины в соответствующих иностранных дипломатических учреждениях.
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