Беларусь снизит поставки дизтоплива и бензинов в Украину осенью

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В экспортере «Белорусская нефтяная компания» предупреждают о снижении отгрузок в сентябре-октябре в связи с плановым ремонтом Мозырского НПЗ, а также разгаром сельхозработ в Беларуси.
Об этом заявил заместитель гендиректора по коммерческим вопросам ЗАО «БНК» Сергей Гриб.
«Из-за ремонта существенное снижение отгрузок будет не только по дизтопливу, но и по бензинам. Учитывая опыт прошлого года, мы даже внесли соответствующий пункт в договоры с нашими украинскими контрагентами», – рассказал заместитель гендиректора БНК.
Однако компания увеличит поставки дизельного топлива на рынок Украины в августе 2019 года до 220 000 тонн.
«В августе планируем поставку в Украину около 220 000 тонн дизтоплива, включая отгрузки с «Нафтана» (одно из двух белорусских нефтеперерабатывающих предприятий – ред.). Основную долю составят объемы в рамках терм-контрактов, немного спот, остальное будут выгружать давальцы», – сообщил Гриб.
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