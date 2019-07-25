0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 67 0

Беларусь снизит поставки дизтоплива и бензинов в Украину осенью

Беларусь снизит поставки дизтоплива и бензинов в Украину осенью

В экспортере «Белорусская нефтяная компания» предупреждают о снижении отгрузок в сентябре-октябре в связи с плановым ремонтом Мозырского НПЗ, а также разгаром сельхозработ в Беларуси.

Об этом заявил заместитель гендиректора по коммерческим вопросам ЗАО «БНК» Сергей Гриб.

«Из-за ремонта существенное снижение отгрузок будет не только по дизтопливу, но и по бензинам. Учитывая опыт прошлого года, мы даже внесли соответствующий пункт в договоры с нашими украинскими контрагентами», – рассказал заместитель гендиректора БНК.

Однако компания увеличит поставки дизельного топлива на рынок Украины в августе 2019 года до 220 000 тонн.

«В августе планируем поставку в Украину около 220 000 тонн дизтоплива, включая отгрузки с «Нафтана» (одно из двух белорусских нефтеперерабатывающих предприятий – ред.). Основную долю составят объемы в рамках терм-контрактов, немного спот, остальное будут выгружать давальцы», – сообщил Гриб.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.