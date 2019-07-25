Стала известна зарплата в июне 2019 года в Донецкой области

Средняя номинальная заработная плата одного штатного работника предприятий, учреждений, организаций и их обособленных подразделений (с численностью наемных работников 10 и более человек) Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) в июне 2019 года составила 12483 грн.

По сравнению с маем 2019 средний уровень оплаты труда вырос на 9,6% по сравнению с июнем 2018 – на 27,7%.

Об этом пишет Главное управление статистики в Донецкой области.

Реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) в июне 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 9,7%.

Номинальная зарплата в июне 2019 года превышала средний показатель по Украине – (10783 грн) на 15,8%.

Регион занимал второе место в стране.

Самый высокий уровень оплаты труда в июне был в Киеве – 15650 грн.

Самый низкий – в Кировоградской области, где он составил 8574 грн.

Наиболее высокооплачиваемыми среди основных видов экономической деятельности были работники:

предприятий по производству кокса и продуктов нефтепереработки (18687 грн),

металлургического комплекса (17228 грн),

машиностроения (14897 грн),

сферы государственного управления (14659 грн),

угольной промышленности (13874 грн), торговли (12983 грн),