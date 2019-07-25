Стала известна зарплата в июне 2019 года в Донецкой области

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Средняя номинальная заработная плата одного штатного работника предприятий, учреждений, организаций и их обособленных подразделений (с численностью наемных работников 10 и более человек) Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) в июне 2019 года составила 12483 грн.
По сравнению с маем 2019 средний уровень оплаты труда вырос на 9,6% по сравнению с июнем 2018 – на 27,7%.
Об этом пишет Главное управление статистики в Донецкой области.
Реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) в июне 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 9,7%.
Номинальная зарплата в июне 2019 года превышала средний показатель по Украине – (10783 грн) на 15,8%.
Регион занимал второе место в стране.
Наиболее высокооплачиваемыми среди основных видов экономической деятельности были работники:
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