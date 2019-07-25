0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 326 0

Топ-10 зарубежных интернет-магазинов, в которых украинцы тратят больше всего по версии monobank

Топ-10 зарубежных интернет-магазинов, в которых украинцы тратят больше всего по версии monobank

Самой крупной по количеству платежей клиентов monobank в заграничных торговых точках является McDonalds.

Об этом сообщил сооснователь проекта monobank Дмитрий Дубилет в своем Telegram-канале.

“Учитывая, что по количеству платежей monobank уже один из крупнейших банков в Украине, цифры довольно репрезентативны. Впрочем, с другой стороны, у наших клиентов платежная культура в среднем выше, чем в других банках”, – говорится в сообщении.

Топ иностранных точек по количеству платежей:

1. Uber,
2. Google,
3. Apple,
4. Ali Express,
5. Bolt,
6. Facebook,
7. Paypal,
8. Joom,
9. Megogo,
10. Steam.

Заказать карту monobank на Finance.ua

Топ-магазины по объему платежей:
1. Paypal,
2. Uber,
3. Google,
4. Ali Express,
5. Facebook,
6. Wizzair,
7. Airbnb,
8. Apple,
9. Booking,
10. Ryanair,
11. Amazon.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты Личные финансы
Все, что мы знаем про:monobank
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.