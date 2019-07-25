Топ-10 зарубежных интернет-магазинов, в которых украинцы тратят больше всего по версии monobank

Самой крупной по количеству платежей клиентов monobank в заграничных торговых точках является McDonalds.

Об этом сообщил сооснователь проекта monobank Дмитрий Дубилет в своем Telegram-канале.

“Учитывая, что по количеству платежей monobank уже один из крупнейших банков в Украине, цифры довольно репрезентативны. Впрочем, с другой стороны, у наших клиентов платежная культура в среднем выше, чем в других банках”, – говорится в сообщении.

Топ иностранных точек по количеству платежей:

1. Uber,

2. Google,

3. Apple,

4. Ali Express,

5. Bolt,

6. Facebook,

7. Paypal,

8. Joom,

9. Megogo,

10. Steam.

Топ-магазины по объему платежей:

1. Paypal,

2. Uber,

3. Google,

4. Ali Express,

5. Facebook,

6. Wizzair,

7. Airbnb,

8. Apple,

9. Booking,

10. Ryanair,

11. Amazon.