Топ-10 зарубежных интернет-магазинов, в которых украинцы тратят больше всего по версии monobank

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Самой крупной по количеству платежей клиентов monobank в заграничных торговых точках является McDonalds.
Об этом сообщил сооснователь проекта monobank Дмитрий Дубилет в своем Telegram-канале.
“Учитывая, что по количеству платежей monobank уже один из крупнейших банков в Украине, цифры довольно репрезентативны. Впрочем, с другой стороны, у наших клиентов платежная культура в среднем выше, чем в других банках”, – говорится в сообщении.
Топ иностранных точек по количеству платежей:
1. Uber,
2. Google,
3. Apple,
4. Ali Express,
5. Bolt,
6. Facebook,
7. Paypal,
8. Joom,
9. Megogo,
10. Steam.
Топ-магазины по объему платежей:
1. Paypal,
2. Uber,
3. Google,
4. Ali Express,
5. Facebook,
6. Wizzair,
7. Airbnb,
8. Apple,
9. Booking,
10. Ryanair,
11. Amazon.
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