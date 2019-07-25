Стало известно, кто возглавил газоснабжающую компанию "Нафтогаз Украины"

Директором ООО “Газоснабжающая компания (ГСК) “Нафтогаз Украины”, отвечающей в группе Нафтогаз за розничные поставки газа для домохозяйств, среднего и малого бизнеса, назначен Максим Рабинович.

Об этом сообщили в пресс-службе НАК “Нафтогаз”.

Эту должность Рабинович будет совмещать с позицией заместителя директора НАК “Нафтогаз Украины” по интегрированному газовому бизнесу по вопросам розничного бизнеса, которую занимает с марта 2019 года.

Максим Рабинович начал работу в группе Нафтогаз в марте 2019 года. До прихода в Нафтогаз он занимал должность заместителя генерального директора по развитию бизнеса АО “Укрпошта”, работал на руководящих позициях в “Новой поште”, “ДТЭК Энерго”, “Киевэнерго”, “Нико Менеджмент”.

“Рад присоединиться к команде ГПК „Нафтогаз Украины“. Принцип, которым я всегда руководствуюсь в работе: главный человек в компании — это клиент. Мы будем делать все, чтобы обеспечить честный, прозрачный и удобный сервис для наших клиентов”, — отметил Максим Рабинович.