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Украинская компания построит в Литве фабрику по производству корма для животных - СМИ

Украинская компания построит в Литве фабрику по производству корма для животных - СМИ

Один из лидирующих в Украине производителей корма для домашних животных “Кормотех” начинает строительство фабрики корма для собак и кошек в Кедайняйской свободной экономической зоне в Литве.

Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на компанию Baltic Engineers, управляющую строительством.

«Планируется инвестировать в строительство фабрики около 6 млн евро, на ней будут работать около 20 сотрудников администрации и 70 рабочих на производстве, сообщила выбранная руководителем строительства компания Baltic Engineers. Завершить строительство планируется в начале 2020 года, площадь фабрики составит 4500 кв. метров», – говорится в сообщении.

Созданная в 2003 году во Львове компания “Кормотех” производит корм для кошек и собак, в Кедайняй она за год будет производить и упаковывать 28 тыс. тонн продукции. Компания экспортирует свою продукцию в 19 стран, в прошлом году она получила разрешение экспортировать ее в США.

По материалам УКРИНФОРМ
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