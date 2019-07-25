Украинская компания построит в Литве фабрику по производству корма для животных - СМИ

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Один из лидирующих в Украине производителей корма для домашних животных “Кормотех” начинает строительство фабрики корма для собак и кошек в Кедайняйской свободной экономической зоне в Литве.
Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на компанию Baltic Engineers, управляющую строительством.
«Планируется инвестировать в строительство фабрики около 6 млн евро, на ней будут работать около 20 сотрудников администрации и 70 рабочих на производстве, сообщила выбранная руководителем строительства компания Baltic Engineers. Завершить строительство планируется в начале 2020 года, площадь фабрики составит 4500 кв. метров», – говорится в сообщении.
Созданная в 2003 году во Львове компания “Кормотех” производит корм для кошек и собак, в Кедайняй она за год будет производить и упаковывать 28 тыс. тонн продукции. Компания экспортирует свою продукцию в 19 стран, в прошлом году она получила разрешение экспортировать ее в США.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Укрепится ли гривна до 20 грн за доллар - эксперт5 ч. назад - 11566 18
Как заказать поверку счетчиков воды и отопления (видео)12 ч. назад - 8539 10
Сколько украинцев готовы получать менее 10 тысяч - исследование (инфографика)12 ч. назад - 15112 8
Коболев назвал три основных поражения "Нафтогаза"Вчера, 21:00 - 2598 5
В правительстве намерены отменить мораторий на землюОколо часа назад - 309 4
Сколько украинцев готовы получать менее 10 тысяч - исследование (инфографика)12 ч. назад - 15112 8
В ОАЭ предлагают собирать брошенные суперкары за $40 тысяч в год17 ч. назад - 13006 1
Укрепится ли гривна до 20 грн за доллар - эксперт5 ч. назад - 11566 18
Как заказать поверку счетчиков воды и отопления (видео)12 ч. назад - 8539 10
Кто имеет право на льготную пенсию6 ч. назад - 4769 2
Открыт механизм биологического бессмертияВчера, 15:46 - 1432
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 875
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 1016 1
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 3871
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 4305 2