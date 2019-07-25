По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (15,396 млн и 29,724 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (50 и 18), максимальный курс продажи доллара 25,25 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,10-25,15 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 68 активные заявки по доллару на сумму более 35,010 млн грн, которые распределились следующим образом:

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:25,1500 – 2 22225,1000 – 5 00025,0500 – 10 00025,0400 – 25 00025,0300 – 10 00025,0300 – 30 00025,0300 – 27 88825,0300 – 37 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

25,0700 – 30 000

25,0700 – 30 000

25,0700 – 30 000

25,0700 – 10 000

25,0700 – 25 000

25,0700 – 20 000

25,0800 – 15 000

25,0800 – 30 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,0926 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,0180 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.