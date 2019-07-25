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По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (15,396 млн и 29,724 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (50 и 18), максимальный курс продажи доллара 25,25 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,10-25,15 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 68 активные заявки по доллару на сумму более 35,010 млн грн, которые распределились следующим образом:
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
25,0700 – 30 000
25,0700 – 30 000
25,0700 – 30 000
25,0700 – 10 000
25,0700 – 25 000
25,0700 – 20 000
25,0800 – 15 000
25,0800 – 30 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,0926 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,0180 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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