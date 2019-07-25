Tesla уже в следующем году обойдет по продажам Mercedes и BMW (инфографика)

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После запуска китайской фабрики Маск надеется собрать в 2020 году около 500 000 Model 3. Эта цифра сделает автомобиль самым популярным в премиальном сегменте и отодвинет вечных бензиновых соперников – Mercedes C-Class и BMW 3 Series.
Об этом сообщает HighTech Plus.
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Обозреватель сайта Clean Technica Максимилиан Холланд уверен, что в 2020 году Tesla Model 3 станет самым продаваемым люксовым седаном и обойдет по уровню продаж ближайших соперников – Mercedes, BMW и Audi.
По расчетам Холланда, Tesla продаст в 2020 году от 600 до 650 тысяч электромобилей, и около 500 тысяч из них – самые доступные седаны Model 3.
Он подчеркивает, что расчеты были консервативными. В целом рост производства составит 58%, и это меньше, чем в любой из предыдущих трех лет.
Главные конкуренты Tesla в люксовом сегменте – Mercedes C-Class и BMW 3 Series, а также Audi A4. По данным производителя, Mercedes продал 478000 C-Class в прошлом году, и эта цифра постепенно снижается.
По расчетам Холланда, даже при худшем сценарии Tesla соберет не менее 475 тысяч Model 3, в том числе 135 тысяч – на новом заводе в Шанхае. А это значит, что компания Маска с большой вероятностью станет лидером в этом сегменте, обогнав Mercedes. Прогресс Tesla за несколько лет отражен на графике:
BMW и Audi вряд ли продадут более 350 000 своих компактных седанов. Tesla также поможет и то, что у C-Class заканчивается семилетний цикл жизни, и в 2021 году Mercedes может представить новое поколение модели.
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