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Названа дата выхода новой модели Tesla

Названа дата выхода новой модели Tesla

В компании Tesla подтвердили, что начали подготовку к производству новой Model Y и заявили, что собираются выпустить первый автомобиль этой модели уже осенью 2020 года.

Об этом пишет Electrek.co.

Известно, что собирать электромобили будут на заводе Gigafactory во Фримонте (США, Калифорния). Это позволит упростить процесс сборки, поскольку на этом же заводе выпускают Model 3, компоненты которой очень похожи.

В компании рассчитывают на то, что новая Model Y станет намного популярней и прибыльней, чем Model 3. Стоить этот электромобиль будет $39 тыс.

Небольшое купе Model Y построили на базе седана Model 3, но внешний вид получил от Model X. В салоне будет третий ряд сидений и подъемная дверь багажника. Также в список базового оснащения вошла панорамная крыша и 15-дюймовый дисплей, а дополнительно можно установить адаптивный круиз-контроль с ультразвуковыми датчиками и 360-градусным обзором.

Выпускаться авто будет в двух версиях — Long Range и модификация с двумя моторами. Минимальный пробег Model Y на одном заряде — 370 км, а максимальный — 480 км. Разгоняться до 100 км/ч будет за 5,5 секунд, а двухмоторная версия — за 4,9 секунды. После запуска продаж этих двух версий, компания приступит к выпуску более производительной модификации под названием Perfomance. Эта модель сможет разгоняться до 100 км/ч уже за 3,5 секунды, а его максимальная скорость составит 241 км.

По материалам УБР
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