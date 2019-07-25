Capital One потерпел убытки от хакерской атаки на $150 млн

Американский банк Capital One объявил, что в результате взлома хакеры получили доступ к 100 млн заявок на кредитные карты, тысячам номеров социального страхования и банковских счетов.

Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на Washington Post.

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Согласно судебным документам, виновницей масштабной утечки данных стала 33-летняя Пейдж Томпсон из Сиэтла. Ранее она работала в небольшой компании, которая предоставляла Capital One услуги по передаче данных. Сотрудники ФБР выдвинули женщине обвинения в компьютерном мошенничестве. Томпсон останется под стражей до первого судебного слушания.

Взлом банковских данных является одним из крупнейших в истории.

«Хотя я благодарен за то, что преступницу поймали, мне очень жаль, что произошел этот инцидент», – заявил Ричард Фербанк, глава и исполнительный директор Capital One.

По подсчетам банка, убытки от взлома оцениваются от $100 до $150 млн.

Заявив об утечке данных, Capital One подчеркнул, что номера кредитных карт, учетные записи пользователей не были скомпрометированы, так же как и подавляющее большинство номеров социального страхования.