В Литве назвали цену "отключения" Балтии от энергосетей РФ

Синхронизация линий электропередачи стран Балтии с западными странами ЕС будет стоить около 1,5 миллиарда евро.

Об этом заявил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

Вайчюнас не сомневается, что страны Балтии и Польша получат все необходимое европейское финансирование для проекта синхронизации ЛЭП стран с Западной Европой.

Он подчеркивает, что финансирование морской перемычки между Литвой и Польшей Harmony Link, вероятно, будет происходить в рамках новой финансовой перспективы Евросоюза.

“Наша цель – создать возможности для того, чтобы в новой финансовой перспективе было возможно финансировать реализацию проекту, поскольку мы неизбежно вынуждены будем залезть в следующую финансовую перспективу. Я крайне положительно оцениваю то, что бюджет механизма Европейских инфраструктурных сетей (CEF) на 2021-2027 гг. увеличивается с 5 млрд до 7,8 млрд евро – есть такое предложение сейчас. Но в любом случае это хорошее начало, это достаточно солидные суммы. Нам удалось внести синхронизацию в приоритетные проекты в следующей финансовой перспективе, и это объект потенциального финансирования”, – сказал Вайчюнас.

Так министр энергетики комментировал информацию источников BNS о том, что в бюджете CEF на 2020 год осталось лишь около 500-600 млн евро, между тем, только для синхронизации ЛЭП стран Балтии потребуется около 1 млрд евро.

По словам министра, важнейшим будет качественная подготовка заявки на финансирование Harmony Link. Он также отметил, что заявка будет подана осенью 2020 года.

По данным источников BNS, предварительные подсчеты свидетельствуют о том, что Литва не должна будет компенсировать расходы партнеров.

В декабре 2018 года литовская компания Litgrid и польская PSE подписали соглашение о прокладке морского кабеля постоянного напряжения Harmony Link. Перемычка и связанная с ней инфраструктура обойдутся примерно в 850 млн евро. Это будет второй этап проекту синхронизации.

В марте ЕС утвердил финансирование первого этапа: балтийским странам выделили 323 млн евро, из них 125 млн евро – Литве.

Ожидается, что в рамках механизма Европейских инфраструктурных сетей будет профинансирована максимальная сумма – 75% или 637 млн ​​евро. В таком же объеме ЕС профинансировал и первый этап.

В проект синхронизации энергосетей стран Балтии с сетями материковой Европы стоимостью примерно 1,5 млрд евро Литве надлежит инвестировать больше всех в регионе – около 650 млн евро (с учетом финансирования из ЕС).

Литва, Латвия и Эстония сейчас действуют в синхронном режиме в так называемом кольце постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия, Литва) и зависят от диспетчерской в ​​Москве и электросетей России. К 2025 году страны Балтии хотят синхронизировать свои энергосети с сетями материковой Европы.

После долгих взаимных споров страны Балтии в 2018 году утвердили, что будут синхронизироваться с Западной Европой через Польшу. Сейчас между Литвой и Польшей уже действует электроэнергетическая перемычка LitPol Link, однако мощности хотят усилить с помощью прокладки новой морской перемычки Harmony Link.