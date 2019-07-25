Huawei отложила выход гибкого Mate X

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Компания не готова представить смартфон с ценником в 2300 евро.
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Гибкий смартфон Huawei Mate X анонсировали на выставке Mobile World Congress 2019, а недавно обновленная версия аппарата засветилась в руках главы компании. Дебют новинки должен был состояться в сентябре – но планы компании неожиданно изменились.
Очевидно, компания не хочет повторять судьбу Samsung, которая опозорилась на весь мир из-за гибкого смартфона, который ломался через 2 дня после эксплуатации. Стоит отметить, что девайс продавался с ценником в 2000 долларов.
Huawei представила свой гибкий смартфон Mate X в феврале. Однако компания уже второй раз откладывает его запуск. Впервые китайская компания планировала выпустить гибкий смартфон в середине года, однако перенесла запуск для проведения дополнительных тестов.
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