Заниженные тарифы на газ для населения приведут к девальвации гривны - Нацбанк

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Заниженные тарифы на газ для населения приведут к девальвации гривны.
Об этом говорится в инфляционной отчете регулятора.
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“Существует неопределенность, связанная с новыми правительственными инициативами по администрированию тарифов на энергоносители для населения и удержанию их на уровнях, ниже рыночных. Это будет отклонять траекторию административно-регулируемых тарифов от базового сценария и может быть препятствием для успешного сотрудничества с МВФ. Этот риск скорее нейтральный для монетарной политики, поскольку более низкие административно-регулируемые цены будут компенсированы повышением девальвационного давления из-за осложнений сотрудничества с МВФ”, – говорится в отчете.
Как отмечается, реакция монетарной политики будет определяться превалирующими эффектами такого развития событий на инфляционные ожидания.
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