0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 367 0

Заниженные тарифы на газ для населения приведут к девальвации гривны - Нацбанк

Заниженные тарифы на газ для населения приведут к девальвации гривны - Нацбанк

Заниженные тарифы на газ для населения приведут к девальвации гривны.

Об этом говорится в инфляционной отчете регулятора.

Читайте также: НБУ прогнозирует рост цен на газ в третьем квартале 2019 года

“Существует неопределенность, связанная с новыми правительственными инициативами по администрированию тарифов на энергоносители для населения и удержанию их на уровнях, ниже рыночных. Это будет отклонять траекторию административно-регулируемых тарифов от базового сценария и может быть препятствием для успешного сотрудничества с МВФ. Этот риск скорее нейтральный для монетарной политики, поскольку более низкие административно-регулируемые цены будут компенсированы повышением девальвационного давления из-за осложнений сотрудничества с МВФ”, – говорится в отчете.

Как отмечается, реакция монетарной политики будет определяться превалирующими эффектами такого развития событий на инфляционные ожидания.

Справка Finance.ua:

  • В июле цены на газ для населения снижены до 4640 грн без НДС.
  • В августе цены на газ для промышленности снижены до 4 640,00 – 5 204,00 грн/тыс. куб. м без НДС.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Энергетика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.