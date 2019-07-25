Заниженные тарифы на газ для населения приведут к девальвации гривны - Нацбанк

Заниженные тарифы на газ для населения приведут к девальвации гривны.

Об этом говорится в инфляционной отчете регулятора.

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“Существует неопределенность, связанная с новыми правительственными инициативами по администрированию тарифов на энергоносители для населения и удержанию их на уровнях, ниже рыночных. Это будет отклонять траекторию административно-регулируемых тарифов от базового сценария и может быть препятствием для успешного сотрудничества с МВФ. Этот риск скорее нейтральный для монетарной политики, поскольку более низкие административно-регулируемые цены будут компенсированы повышением девальвационного давления из-за осложнений сотрудничества с МВФ”, – говорится в отчете.

Как отмечается, реакция монетарной политики будет определяться превалирующими эффектами такого развития событий на инфляционные ожидания.

Справка Finance.ua: