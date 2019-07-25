За рубежом находятся 3,2 миллиона трудовых мигрантов из Украины - Минфин (инфографика)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Согласно данным за 2018 год, 3,2 млн украинцев находятся на постоянном трудоустройстве за рубежом. Это 18% всего экономически активного населения страны.
Об этом говорится в Макроэкономическом обзоре Министерства финансов Украины по июль 2019 года.
Отток рабочей силы за границу способствовал уменьшению безработицы в Украине:
Высокие темпы трудовой миграции привели к росту уровня зарплат в Украине. Так, в мае 2019 года темп роста зарплаты увеличился до 7% по сравнению с маем прошлого года, так как украинские работодатели вынуждены бороться с европейскими за рабочую силу.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Какие штрафы ждут "еврономера" с августаВчера, 20:00 - 27806 18
Новое правительство не будет снижать коммунальные тарифы6 ч. назад - 2607 15
Омелян назвал Укрзализныцю своей "большой неудачей"5 ч. назад - 1418 10
Украинцы могут получить вторую пенсию9 ч. назад - 4271 9
Как часто менять работу: советы экспертовВчера, 18:05 - 2408 5
Какие штрафы ждут "еврономера" с августаВчера, 20:00 - 27806 18
Предприятия обязаны вернуть украинцам миллионы за завышение регулируемых государством цен11 ч. назад - 26961 1
Украинцы могут получить вторую пенсию9 ч. назад - 4271 9
В Украине предлагают изменить Трудовой кодекс8 ч. назад - 3351 1
Новое правительство не будет снижать коммунальные тарифы6 ч. назад - 2607 15
Открыт механизм биологического бессмертия4 ч. назад - 342
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 706
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 925 1
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 3733
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 4201 2