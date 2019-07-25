За рубежом находятся 3,2 миллиона трудовых мигрантов из Украины - Минфин (инфографика)

Согласно данным за 2018 год, 3,2 млн украинцев находятся на постоянном трудоустройстве за рубежом. Это 18% всего экономически активного населения страны.

Об этом говорится в Макроэкономическом обзоре Министерства финансов Украины по июль 2019 года.

Отток рабочей силы за границу способствовал уменьшению безработицы в Украине:

в июне 2019 года количество безработных сократилось на 5,5%,

количество безработных, претендующих на 1 вакансию, сократилась до 3 человек. Как отмечается в обзоре, это самый низкий показатель за последние годы.

Высокие темпы трудовой миграции привели к росту уровня зарплат в Украине. Так, в мае 2019 года темп роста зарплаты увеличился до 7% по сравнению с маем прошлого года, так как украинские работодатели вынуждены бороться с европейскими за рабочую силу.