В Украине выдали уже 233 тысячи «пакетов малыша»: как получить помощь

Осенью прошлого года заработала социальная инициатива по выдаче пакетов малыша новорожденным украинцам. С тех пор уже около 233 тысяч семей получили такую ​​социальную помощь от государства.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

“Каждая мама после рождения ребенка получает все необходимое на первые месяцы жизни: пеленки, подгузники, одежда, присыпки. За время существования программы уже около 233 тыс. семей получили пакет от правительства”, – говорится в сообщении.

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Кто имеет право получить такую ​​помощь. «Пакет малыша» имеют право получить как граждане Украины, так и иностранцы и лица без гражданства, которые на законных основаниях проживают на территории Украины и родили живого ребенка.

Когда предоставляется помощь. Выдача помощи осуществляется непосредственно в роддоме при рождении/выписке новорожденного ребенка или по месту жительства/пребывания новорожденного ребенка не позднее чем через 30 календарных дней со дня его рождения.

Если в день выписки из роддома «Пакет малыша» отсутствовал. В таком случае получателю необходимо подать заявление в местное структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения об обеспечении такой помощью.

Что входит в набор. Все, что необходимо для новорожденного ребенка: подгузники, влажные салфетки, пеленки, бодики, шапочки, штанишки-ползунки, человечки, носки, термометры для воды и для тела, ножницы, одеяло, пододеяльник, матрас, развивающие игрушки, полотенце, мыло-шампунь, крем и коробка-колыбель.