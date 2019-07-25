По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (21,543 млн и 32,270 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (52 и 25), максимальный курс продажи доллара 25,55 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,35-25,37 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 77 активные заявки по доллару на сумму более 53,773 млн грн, которые распределились следующим образом:

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:25,5000 – 2 22225,4200 – 10 00025,4000 – 5 00025,3500 – 10 00025,3000 – 5 00025,3000 – 50 00025,2800 – 55 00125,2800 – 100 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

25,2700 – 1 000

25,3200 – 15 000

25,3200 – 30 000

25,3200 – 20 000

25,3300 – 30 000

25,3300 – 30 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,3605 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,2687 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.