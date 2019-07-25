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В Киеве задержали группу госрегистраторов, работавших с рейдерами

В Киеве задержали группу госрегистраторов, работавших с рейдерами

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве группу государственных регистраторов, деятельность которых нанесла ущерб пострадавшим на более чем 30 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица столичного коммунального предприятия, осуществляющего регистрацию недвижимости, систематически вносили ложные сведения в государственные базы данных.

«Имея доступ к электронным реестрам Минюста, злоумышленники без ведома граждан регистрировали их учредителями и руководителями субъектов хозяйствования, а также вносили фиктивные данные о договорах на аренду земельных участков», — говорится в сообщении.

В СБУ уточнили, что в период с марта 2018 по июль 2019 года было задокументировано более 20 фактов махинаций чиновников. Вследствие этих неправомерных действий был незаконно перерегистрирован 121 участок земли, площадью по 2 га каждый.

Также установлено, что для функционирования преступной схемы было создано 10 компаний. По оценкам экспертов, сумма ориентировочных убытков, причиненных пострадавшим в результате незаконного отчуждения имущества, превышает 30 млн грн.

По материалам УБР
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