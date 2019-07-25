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Госавиаслужба запретила полеты грузового перевозчика "Европа Эйр"

Госавиаслужба запретила полеты грузового перевозчика "Европа Эйр"

Государственная авиационная служба Украины указом от 26 июля запретила грузовому авиаперевозчику “Европа Эйр” осуществлять полеты.

Об этом говорится в сообщении Госавиаслужбы.

Запрет вступил в силу с 00:00 часов субботы, 27 июля.

“Приказом Государственной авиационной службы Украины от 26 июля 2019 № 961 приостановлено с 00 часов 00 минут (UTC) 27 июля 2019 действие Сертификата эксплуатанта Общества с ограниченной “ЕВРОПА ЭЙР” № UK 046”, – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что приказ принят на основании решения постоянно действующей Комиссии по вопросам сертификации эксплуатантов, организаций по техническому обслуживанию и поддержанию летной годности, разработчиков и производителей авиационной техники, учебных заведений по подготовке летного состава в Украине, летного и технического персонала.

Однако конкретные причины данного решения Госавиаслужбы не сообщаются.

Из открытых источников известно, что самолеты “Европа Эйр” базируются в аэропорту Кривого Рога, компания осуществляла грузовые перевозки преимущественно в Объединенных Арабских Эмиратах.

По материалам РБК-Украина
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