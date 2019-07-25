Госавиаслужба запретила полеты грузового перевозчика "Европа Эйр"

Государственная авиационная служба Украины указом от 26 июля запретила грузовому авиаперевозчику “Европа Эйр” осуществлять полеты.

Об этом говорится в сообщении Госавиаслужбы.

Запрет вступил в силу с 00:00 часов субботы, 27 июля.

“Приказом Государственной авиационной службы Украины от 26 июля 2019 № 961 приостановлено с 00 часов 00 минут (UTC) 27 июля 2019 действие Сертификата эксплуатанта Общества с ограниченной “ЕВРОПА ЭЙР” № UK 046”, – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что приказ принят на основании решения постоянно действующей Комиссии по вопросам сертификации эксплуатантов, организаций по техническому обслуживанию и поддержанию летной годности, разработчиков и производителей авиационной техники, учебных заведений по подготовке летного состава в Украине, летного и технического персонала.

Однако конкретные причины данного решения Госавиаслужбы не сообщаются.

Из открытых источников известно, что самолеты “Европа Эйр” базируются в аэропорту Кривого Рога, компания осуществляла грузовые перевозки преимущественно в Объединенных Арабских Эмиратах.