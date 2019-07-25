Госавиаслужба запретила полеты грузового перевозчика "Европа Эйр"

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Государственная авиационная служба Украины указом от 26 июля запретила грузовому авиаперевозчику “Европа Эйр” осуществлять полеты.
Об этом говорится в сообщении Госавиаслужбы.
Запрет вступил в силу с 00:00 часов субботы, 27 июля.
“Приказом Государственной авиационной службы Украины от 26 июля 2019 № 961 приостановлено с 00 часов 00 минут (UTC) 27 июля 2019 действие Сертификата эксплуатанта Общества с ограниченной “ЕВРОПА ЭЙР” № UK 046”, – говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что приказ принят на основании решения постоянно действующей Комиссии по вопросам сертификации эксплуатантов, организаций по техническому обслуживанию и поддержанию летной годности, разработчиков и производителей авиационной техники, учебных заведений по подготовке летного состава в Украине, летного и технического персонала.
Однако конкретные причины данного решения Госавиаслужбы не сообщаются.
Из открытых источников известно, что самолеты “Европа Эйр” базируются в аэропорту Кривого Рога, компания осуществляла грузовые перевозки преимущественно в Объединенных Арабских Эмиратах.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Какие штрафы ждут "еврономера" с августаВчера, 20:00 - 20289 5
Цены на картофель возрастут до 80% - экспертВчера, 02:19 - 12730 5
Стало известно, сколько дней украинцы будут отдыхать в августеВчера, 06:00 - 11693 4
Греческий остров предлагает жилье и 18 тысяч евро новым жителямВчера, 04:09 - 31396 3
В Украине темпы прироста медианной зарплаты опережают темпы прироста средней зарплаты (таблица)Позавчера, 11:23 - 1972 3
Какие штрафы ждут "еврономера" с августаВчера, 20:00 - 20289 5
Австрия упростила правила трудоустройства для иностранцев: кому платят большеВчера, 16:04 - 6249 1
Как получить международное водительское удостоверениеВчера, 14:08 - 5687 1
В Украине и Европе растет спрос на повседневные товары - исследованиеВчера, 19:13 - 1665
Как часто менять работу: советы экспертовВчера, 18:05 - 1512
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 623
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 884 1
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 3648
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 4133 2
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу15.07.2019, 15:20 - 3739 6