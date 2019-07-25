Сколько выплатили лицам с инвалидностью с детства за 5 лет

За 5 лет в Украине государственную соцпомощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью выплачено на 35,1 млрд грн.

Об этом сообщили в и Минсоцполитики.

Справка Finance.ua

Кто имеет право на государственное социальное пособие – инвалиды с детства и дети-инвалиды до 18 лет.

Размеры государственной помощи:

инвалиды с детства I группы – 100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность;

инвалиды с детства II группы – 80% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность;

инвалиды с детства III группы – 60% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность;