Сколько выплатили лицам с инвалидностью с детства за 5 лет

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За 5 лет в Украине государственную соцпомощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью выплачено на 35,1 млрд грн.
Об этом сообщили в и Минсоцполитики.
Кто имеет право на государственное социальное пособие – инвалиды с детства и дети-инвалиды до 18 лет.
Размеры государственной помощи:
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