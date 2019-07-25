Назвали сумму, необходимую на перевооружение армии

На перевооружение украинской армии необходимы 25 млрд грн.

Такую сумму озвучил представитель Департамента военно-технической политики Министерства обороны Украины полковник Андрей Мясников.

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Он отметил, что Минобороны будет учитывать реальные экономические возможности Украины. И финансовый ресурс, который предоставит Кабинет министров на развитие вооружения и военной техники.

“Даже в вооруженных силах развитых стран мира существует дефицит военного бюджета. Поэтому армии этих государств зависят от возможностей национальных экономик”, – сказал полковник.