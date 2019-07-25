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В НБУ рассказали о главных внутренних рисках для Украины

В НБУ рассказали о главных внутренних рисках для Украины

Главным внутренним риском для базового прогнозного сценария является дальнейшее усиление угроз для макрофинансовой стабильности.

Об этом пишет Национальный банк Украины в своем отчете за июль.

  • Задержка в проведении ключевых реформ или шаги по нивелированию предыдущих достижений.

В частности, упоминается в отчете НБУ, судебные и законодательные решения могут существенно усилить уязвимость экономики Украины и помешать продолжению сотрудничества с МВФ.

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Это может ухудшить курсовые и инфляционные ожидания и затруднить доступ к международным рынкам капитала в условиях высокой долговой нагрузки в последующие годы.

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Также актуальными остаются следующие риски:

  • прекращение транзита газа из России по территории Украины с начала 2020 года;
  • эскалация военного конфликта и новые торговые ограничения со стороны России;
  • усиление торговых войн и усугубление геополитических конфликтов.
По материалам Finance.UA
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