Кабмин рассчитывает получить от пошлин на топливо из РФ 1 млрд грн в 2019

Кабинет Министров ожидает поступления дополнительно 1,019 млрд гривен в государственный бюджет в 2019 году в связи с введением специальных пошлин на импорт дизельного топлива трубопроводным транспортом, а также сжиженного газа (одного из видов пропана) из России.

Об этом говорится в пояснительной записке к постановлению Кабмина от 17 июля 2019 года №624 “Вопросы введения специальной пошлины на отдельные товары происхождением из Российской Федерации, которые ввозятся на таможенную территорию Украины”.

Ориентировочная сумма таможенных платежей, которая поступит в госбюджет в 2019 году, составит 1,019 млрд гривен: в период с 1 августа по 31 сентября – 377,3 млн гривен и в период с 1 октября по 31 декабря – 641,8 млн гривен.

При этом отмечается, что ориентировочная сумма таможенных платежей, которые поступят в госбюджет в 2020 году, составит 2,567 млрд гривен.

Кроме того, Кабмин отмечает, что в связи с введением спецпошлин для конечного потребителя возможен рост цен на дизтопливо и сжиженный газ, которые используются как топливо.