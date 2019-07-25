Воздушные шары для раздачи интернета провели в стратосфере более миллиона часов

Компания Loon, дочернее предприятие Alphabet, созданная для обеспечения доступа в Интернет жителям сельской местности и удалённых регионов с помощью аэростатов, движущихся в стратосфере, объявила о новом достижении. Воздушные шары компании уже более 1 млн часов дрейфуют на высоте около 18 км, преодолев за это время около 24,9 млн миль (40,1 млн км).

Технология обеспечения населения труднодоступных регионов планеты с помощью аэростатов уже прошла стадию тестирования. В начале этого месяца компания объявила о планах запустить в ближайшее время «Интернет на воздушных шарах» в Кении, государстве в Восточной Африке, совместно с Telkom Kenya, третьим по величине в стране сотовым оператором.