Украинцы покупают все больше недвижимости в Польше

Недвижимость в Польше одна из самых дешевых в Европе. В прошлом году иностранцы приобрели 7043 квартиры общей площадью 426,2 тыс. квадратных метров.

Самые активные покупатели польской недвижимости – украинцы. В прошлом году они приобрели 110 тыс. квадратных метров, в более раза больше, чем в 2017 году.

Об этом пишет Польское радио.

Не отстают также граждане Германии, они купили в Польше 64 тыс. квадратных метров. Хотя на этот раз это были помещения под аренду и офисы.

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Также польская недвижимость пользуется популярностью у британцев, белорусов и французов.

Справка Finance.ua