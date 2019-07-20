Шулявский мост: Кличко может обратиться к Президенту из-за саботажа

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Киевский городской глава Виталий Кличко намерен обращаться к Президенту Владимиру Зеленскому относительно затягивания сноса 5 цеха завода “Большевик” возле Шулявского моста, что соответственно не позволяет вовремя завершить строительство развязки.
Об этом он сказал в пятницу на брифинге.
“Много есть манипуляций по Шулявскому мосту. Но как Киевский городской глава хочу заявить, что все работы идут по графику. Есть только один ключевой вызов – вопрос со сносом 5 цеха. Убежден, что работы затягиваются там намеренно… Придется, видимо, обращаться к президенту с этим вопросом”, – заявил Кличко.
Он отметил, что более года ни многочисленные совещания, ни обращение к правительству и Фонду госимущества не решают этой проблемы. “Создается впечатление, что для ФГИУ рынок секонд-хенда, который находится в 5 цеху, более важен, чем полноценная и вовремя построена развязка. Потому что здесь дело в другом – приватизация под шумок, а виновником пытаются сделать город”, – сказал Кличко.
Напомним, Шулявский путепровод закрыли с 17 марта на долгосрочную реконструкцию. По оценкам специалистов, работы по возведению нового путепровода продлятся 17 месяцев. Общая стоимость реконструкции – 830,12 млн грн.
Первый этап установки конструкций Шулявского моста завершен. Сейчас строителям нужно заменить устаревшие инженерные сети, которые мешают работам.
Однако до сих пор не решен вопрос со сносом цеха завода “Большевик”.
Несмотря на активное строительство моста, пятый цех завода “Большевик”, в котором сейчас действует секонд-хенд, до сих пор стоит на месте. В начале июля Кличко уже заявлял о проблемах со сносом помещения и обвинял в этом ФГИУ.
В КГГА рассказали, что занимаются переговорами по сносу здания. А в Фонде госимущества Киева комментировать ситуацию отказались, указав, что цех – объект стратегического значения.
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