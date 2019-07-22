В "Нафтогазе" назвали единственный рычаг влияния на сохранение украинского транзита газа

Остановка строительства “Северного потока-2” – едва ли не единственный рычаг влияния на сохранение транзита газа через Украину.

Об этом сообщил исполнительный директор “Нафтогаза” Юрий Витренко, комментируя информацию, что “Газпром” хочет заключить краткосрочный договор на транзит газа через Украину после 2019 года, чтобы выиграть время для завершения строительства трубопровода “Северный поток-2”, который идет в обход Украины.

Витренко напомнил, что ранее Европейская комиссия предложила вариант заключения контракта на 10 лет, поэтому, по его словам, было бы желательно, чтобы “Газпром” официально ответил на предложение Еврокомиссии.

“Если Газпром не принимает это предложение, пускай предложит свой вариант. Причем желательно со всеми деталями. Например, готов ли “Газпром” на практике разблокировать возможность другим компаниям осуществлять транзит газа с территории Российской Федерации. Мы его внимательно рассмотрим”, – написал он.

Он заявил, что украинская сторона неоднократно подчеркивала, что она заинтересована в продлении транзита, и поэтому занимает конструктивную позицию.

“Во-вторых, это еще раз доказывает, что пока что едва ли не единственным рычагом влияния на сохранение любого транзита через Украину является остановка строительства “Северного потока-2”. Надеюсь, на это обратят внимание в Европе, в частности в Германии. Ну и еще раз попутно благодарим Данию”, – отметил он.